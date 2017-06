Britiske aviser omfavner May og kalder Corbyn en løgner

Og medierne peger hovedsageligt på premierminister Theresa May, når de skal opfordre vælgerne til at sætte deres kryds.

Avisen The Daily Mail anklager Labour for at fortælle "mange løgne" under valgkampen. Avisen giver en "taktisk stemmeguide" til, hvad man kan gøre for at give De Konservative flertallet.

På samme måde beder avisen The Times vælgerne om at "passe på det gamle Labour".

Avisen skriver, at en stemme på Jeremy Corbyns parti vil "belønne en ideologisk enspænder, mens landet har brug for erfaring og pragmatisme".

På samme måde fortæller The Sun sine læsere, at de ikke må lægge Storbritannien i Corbyns hænder.

Også The Daily Telegraph opfordrer vælgere til at stemme på May. Avisen kalder Jeremy Corbyn en "neomarxist", der kan ødelægge 35 års fremskridt.

På den anden side står avisen Daily Mirror. Her kan man se et uskønt billede af May under overskriften "Løgne, forbandede løgne og Theresa May".

- Døm ikke Storbritannien til fem år mere under De Konservatives regime, skriver avisen.

Avisen The Guardian opfordrer ikke direkte til at stemme på en kandidat, men den går i kødet på Theresa May, som ifølge avisen har misbrugt en oplagt mulighed til at debattere briternes udmeldelse af EU.

- En farce følger måske efter brexitdramaet, skriver avisen.

Theresa May udskrev overraskende valg for syv uger siden i håbet om at skaffe sig et stærkere mandat frem mod forhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse af EU.