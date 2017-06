Britiske aviser fælder en hård dom over Theresa May

Med næsten alle stemmer talt op er det klart, at Theresa May og De Konservative har mistet det flertal, de havde før valget.

Dommen over den britiske premierminister, Theresa May, er hård i de britiske medier fredag morgen, efter at hun har tabt det parlamentsvalg, hun i april udskrev for at styrke sin position.

Theresa Mays døgn beskrives blandt andet som et mareridt.

- En ydmyget Theresa May opfordrer til en periode med stabilitet. Samtidig bliver hun opfordret til at træde tilbage, da hendes gambling med et hurtigt valg har givet bagslag, skriver The Times under overskriften "Theresa Mays valgmareridt".

Mirror skriver, at Theresa May er blevet "knust".

The Telegraph dækker valget under overskriften: "Storbritannien stemmer for kaos".

- Theresa May står over for stigende pres efter hendes katastrofale kampagne, skriver avisen.

Avisen citerer en anonym kilde hos De Konservative, der siger:

- Det er dårligt. Det er værre end dårligt. Hendes rådgivere bør forlade lokalet og aldrig vende tilbage. De bør blive forvist for evigt.

Den tabloide Daily Mail beskriver valgresultatet som "et katastrofalt nederlag" for May.

Den tidligere fodboldstjerne Gary Lineker skriver:

- Jeg tror, Theresa May har scoret årets selvmål.