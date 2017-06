Britisk udenrigsminister: USA bør føre an i klimakamp

Han afviser at kommentere, hvordan han vil regere, hvis Trump trækker USA ud af Paris-klimaaftalen.

Storbritannien håber, at USA vil indtage en ledende rolle i kampen mod klimaforandringer.

- Der er vi ikke endnu. Vi fortsætter med at øve lobbyvirksomhed på alle niveauer for at holde USA i en global aftale om bekæmpelse af klimaforandringer, siger Johnson til Sky News.

Han pointerer, at den britiske regering tager klimaforandring ekstremt alvorligt.

Jonson understreger samtidig, at Kina og Indien må tage flere skridt for at reducere deres udledning af drivhusgasser.

Der kom onsdag flere anonyme meldinger fra Det Hvide Hus om, at Trump vil trække USA ud af den internationale klimaaftale fra Paris.

Trump tweetede selv natten til torsdag, at han vil give besked om sin beslutning senere på dagen.

- Jeg vil annoncere min beslutning om Parisaftalen torsdag klokken 15 (klokken 21 dansk tid, red.), skrev Donald Trump på Twitter.

En beslutning om at forlade klimaaftalen vil være det mest markante brud, som Trump kan gennemføre, i forhold til den klimapolitik der blev ført under forgængeren Barack Obama.

Aftalen var et af de vigtigste politiske resultater for den tidligere præsident.

FN-aftalen fra 2015 lægger op til, at klodens opvarmning skal holdes under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Trump har tidligere kaldt klimaforandringer "et svindelnummer", der er opfundet af Kina. Han truede i sin valgkamp med at trække USA ud af aftalen.

Under G7-topmødet i sidste uge nægtede Trump at støtte klimaaftalen. De øvrige lande i G7 har dybt beklaget Trumps holdning.