Britisk statsborger var blandt gerningsmændene i London

Navnene på to af gerningsmændene er mandag aften blevet offentliggjort i en erklæring fra politiet.

Deres navne er Khuram Shazad Butt og Rachid Redouane.

Butt var 27 år og født i Pakistan, men britisk statsborger.

Ifølge meddelelsen var han kendt af britisk politi og MI5, den interne sikkerhedstjeneste.

Men ifølge politiets oplysninger var der ikke noget, der tydede på, at han var i gang med at planlægge et attentat.

Redouane blev født i 1986 og var 30 år. Han havde ifølge politiet hævdet, at han var fra Marokko og Libyen.

Politiet kendte ikke til ham på forhånd.

Redouane brugte i øvrigt også et andet navn og identitet, siger politiet.

Denne identitet var Rachid Elkhdar, som var født i 1991 og ikke i 1986.

Politiet siger, at det gerne vil høre fra personer, der har yderligere informationer om gerningsmændene til attentatet, der skete, da de tre mænd torpederede fodgængere i en varebil.

Derefter overfaldt de tilfældige i et forlystelseskvarter med knive. Syv mennesker blev dræbt.

Politiet siger i øvrigt også, at "en formel identifikation endnu ikke har fundet sted", men at politiet mener, at det har fat i de rigtige identiteter.

Videre siger politiet, at det fortsætter arbejdet med at identificere de syv dødsofre.

Det vides, at der er en canadier og en franskmænd blandt de dræbte, men ifølge erklæringen er det et svært arbejde, da flere ofre menes at være udlændinge.

De tre gerningsmænd sårede 48 mennesker. Af dem er 36 fortsat indlagt på hospitaler, og 18 af dem er i kritisk tilstand.

Politiet har anholdt 12 personer i forbindelse med efterforskningen af sagen. Det er syv kvinder og fem mænd, og efterfølgende er en kvinde og en mand blevet løsladt.