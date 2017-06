Britisk regeringsaftale giver Nordirland 8,5 milliarder

Der var smil og spøgefulde bemærkninger fra begge sider, da forhandlerne fra de to partier, Jeffrey Donaldson (DUP) og Gavin Williamson (De Konservative) underskrev aftalen.

Mays konservative parti er afhængig af DUP's støtte for at have et flertal i det britiske parlament.

Det stod klart, efter at De Konservative mistede flertallet ved parlamentsvalget tidligere på måneden.

May gik umiddelbart efter i gang med at forsøge at sikre støtte fra DUP og dets parlamentsmedlemmer, men forhandlingerne har trukket ud og varet over to uger.

May og Foster poserede for pressefotografer efter underskrivelsen af aftalen i Downing Street mandag formiddag.

Forster siger, at aftalen indebærer forøget støtte til Nordirland på en milliard pund (over 8,47 milliard kroner) over de kommende to år.

- Vores mål er at tilgodese alles interesser i Nordirland, siger Arlene Forster.

Hun siger videre, at de to partier har etableret et fælles forum, hvor forhandlinger vil fortsætte.

May siger, at de konservative og DUP deler mange "fælles værdier", og hun kalder mandagens aftale for "god".

Udsigten til et regeringssamarbejde mellem det ultrakonservative DUP har skabt bekymring mange steder i Storbritannien, da det nordirske parti både er imod abort og giftermål mellem homoseksuelle.

Irlands tidligere premierminister Enda Kenny har advaret om, at en aftale mellem det protestantiske, pro-britiske DUP kan skabe alvorlige spændinger mellem Nordirlands katolikker og protestanter.

I værste fald kan en skrøbelig fredsaftale bryde sammen, siger han og henviser til, at Londons neutralitet i konflikten er afgørende for balancen.