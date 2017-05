Britisk premierminister har fokus på indvandring før valg

- Det er regeringens mål at få nedbragt indvandringen til titusinder, siger hun og fastslår, at dette mål støttes af nøgleministrene.

Den britiske premierminister, Theresa May, afviser i et BBC-interview mandag, at der er splittelse i hendes regering omkring indvandring.

Spørgsmålet omkring indvandring var dominerende under diskussionen om brexit op til folkeafstemningen sidste år.

I interviewet bliver May spurgt om, hvorvidt den tidligere finansminister, George Osborne, har ret, når han hævder, at ikke en eneste minister støtter det erklærede mål.

- Nej, lyder svaret fra premierministeren, som tilføjer:

- Dette mål for indvandring er et, vi har haft gennem årene - siden 2010. Folk støtter dette mål, og det, som de støtter, er den britiske befolknings holdning.

Mays regering har midt under den igangværende valgkamp ændret valgløfter omkring ældrepleje. Nogle kritikere taler om et svigt i forhold til hele partiets valgprogram.

Iagttagere siger, at spørgsmålet om ældres vilkår kan komme til at spille en hovedrolle i resten af valgkampen, da reformer på området er et nøglepunkt i de konservatives program.

De konservative havde lagt op til, at ældre skulle tvinges til at betale mere for deres sociale goder. Men efter partiet har mistet mange tilhængere i meningsmålingerne, har May trukket dette tilbage.

Idéen om, at velhavende ældre skulle betale mere førte blandt andet til diskussioner om, at velhavere efter deres død ville få inddraget deres faste ejendom frem for, at den gik til deres arvinger.

May siger, at hendes politiske modstandere og medierne har fremstillet hendes politiske udspil forkert, og der er nu diskussioner om, i hvilket omfang hendes udspil er blevet ændret.

Da May udskrev et hurtigt valg den 8. juni tydede alle målinger på, at hendes parti ville vinde en jordskredssejr, der ville bringe minder om Margaret Thatchers historiske sejr i 1983.

Men en Survation-måling, der blev offentliggjort mand, viser, at Mays føring over arbejderpartiet Labour er halveret til ni procentpoints.