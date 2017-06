Britisk politichef: Seneste angreb peger på hjemlig trussel

- I øjeblikket ser det ud til, at vi står over for en trussel, der særligt udgøres af folk med et hjemligt fokus. Selv om der er internationale bånd, siger hun til det britiske medie Today.

Truslen er samtidig svær at håndtere, da mange af gerningsmændene ikke bruger lang tid fra tanke til handling.

- Vi har at gøre med mennesker, der virker ustabile. De er parat til at bruge lavteknologiske metoder, og det tager ikke lang tid for dem at udføre et angreb, når de først har tænkt tanken. Det er meget udfordrende, siger hun ifølge The Guardian.

Politichefen slår samtidig fast, at man altid ser ud over landegrænser, når man efterforsker angreb begået på britisk grund. Det tyder dog ikke på, at de seneste angreb i London og Manchester er blevet orkestreret fra udlandet.

Dele af området ved den kendte bro London Bridge er mandag fortsat afspærret. Det var her, tre gerningsmænd lørdag aften kørte en hvid varevogn ind i fodgængere og derefter fortsatte til det nærliggende Borough Market.

Kvarteret er kendt for sine mange restauranter, barer og diskoteker.

De tre mænd hoppede her ud af bilen og stak tilfældige mennesker på gaden ned. Syv personer mistede livet, mens 48 andre blev såret.

Otte minutter efter det første alarmopkald om episoden blev de tre gerningsmænd dræbt af politiet.

Ifølge Cressida Dick har britisk politi forpurret 18 angreb siden 2013. Fem af dem er blevet forhindret siden et angreb mod Westminister i London i marts, hvor fem personer mistede livet.

Betjente anholder i gennemsnit én person om dagen i forbindelse med antiterror-efterforskning, tilføjer hun over for BBC.