Britisk politi undersøger ulovlig plakat nær valglokale

- Vi kender til sagen, og vi ser nærmere på det, siger en talsmand for politiet i Cumbria ifølge avisen News and Star.

Britisk politi undersøger opsætningen af en valgplakat for den konservative kandidat Trudy Harrison nær et valgsted i Copeland i det nordvestlige England.

Borgere i området havde fået øje på plakaten, der er sat op ved et skilt, der viser vej til Frizington Youth Centre, hvor vælgere kan stemme.

Det er forbudt at klistre valgplakater op nær valgstederne, da man mener, at det kan påvirke afstemningen.

Harrison har afvist, at plakaten skulle være sat op af hende eller af hendes hjælpere, skriver avisen The Guardian.

Briterne stemmer torsdag ved et parlamentsvalg, der afholdes blot to år efter det seneste valg, som blev en sejr til Det Konservative Parti med David Cameron i spidsen.

Valget i utide skyldes, at premierminister Theresa May har ønsket et valg, og det har hun fået parlamentets opbakning til. Det kræver et flertal på to tredjedele i Underhuset.

May har sagt, at hun har brug for et bredt mandat, før hun kan forhandle den forestående skilsmisse med EU.