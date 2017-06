Britisk politi ransager fire adresser efter London-angreb

Ransagningerne foregik på to adresser i forstaden Barking i det østlige London og to adresser i Newham - ligeledes i det østlige London.

Derudover oplyser politiet, at 12 personer er anholdt i sagen. Alle anholdelser skete på to forskellige adresser i Barking.

En 55-årig mand er dog løsladt igen uden sigtelse.

Dermed er i alt 11 personer fængslet i forbindelse med angrebet. Der er ifølge politiet tale om syv kvinder og fire mænd i alderen fra 19 til 60 år.

Tre gerningsmænd i en hvid varevogn kørte sent lørdag aften ind i en menneskemængde på London Bridge i den britiske hovedstad.

Bagefter kørte varevognen til det nærliggende Borough Market, der er et populært område med beværtninger og diskoteker.

Her hoppede de tre mænd ud og begyndte at stikke tilfældige mennesker ned på restauranter og barer i området. Otte minutter efter det første alarmopkald skød otte betjente de tre gerningsmænd.

Politiet har endnu ikke offentliggjort gerningsmændenes identitet.

Det vil ske så hurtigt som muligt, lover politiet i en udtalelse søndag aften.

Sent søndag aften dansk tid har Islamisk Stat (IS) taget skylden for angrebet.

- En afdeling af krigere fra Islamisk Stat udførte angrebene i London i går, rapporterer nyhedsbureauet Aamaq, der hører under den militante gruppe.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, advarer om, at gerningsmændene bliver inspireret til at angribe ved at "kopiere hinanden".

22. marts kørte en mand en bil ind i fodgængere ved Westminster Bridge tæt ved det britiske parlament, Westminster.

Han forsøgte bagefter at tvinge sig adgang til parlamentet, men blev skudt og dræbt af politiet under forsøget.

Fem mennesker blev dræbt og omkring 50 såret i angrebet.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet, men politiet har ikke hidtil fundet beviser, der bekræfter, at bevægelsen stod bag.

Gerningsmanden var ifølge politiet en 52-årig mand ved navn Khalid Masood.