Britisk politi deler igen efterretninger med USA efter læk

Samarbejdet blev indstillet, efter at flere amerikanske medier har bragt lækkede oplysninger fra unavngivne amerikanske embedsmænd.

Politiet i Storbritannien har genoptaget udvekslingen af efterretninger med USA, efter at samarbejdet blev indstillet som følge af lækager fra efterforskningen af bombeangrebet i Manchester.

De har bragt oplysninger om efterforskningen af mandagens angreb, der kostede 22 mennesker livet.

Torsdag aften siger lederen af det britiske politis antiterrorenhed, Mark Rowley, at briterne igen arbejder tæt sammen med de andre lande i efterretningsarbejdet "Five Eyes".

- Normalt kommenterer vi ikke ordninger om informationsudveksling. Men vi har modtaget nye forsikringer, som betyder, at vi nu arbejder tæt sammen med vores nøglepartnere over hele verden, siger Mark Rowley.

Ud over USA er "Five Eyes"-landene Storbritannien, Australien, New Zealand og Canada.

Under et Nato-topmøde i Bruxelles torsdag understregede USA's præsident, Donald Trump, at det amerikanske justitsministerium og andre agenturer vil gennemgå samtlige læk og nå til bunds i sagen.

Billeder af skader efter angrebet og bombedele blev bragt i den amerikanske avis The New York Times.

Også navnet på den formodede gerningsmand, 22-årige Salman Abedi, blev trykt i amerikanske medier, før briterne ønskede at offentliggøre navnet.