Britisk politi: Et nyt angreb kan være nært forestående

-Efterforskningen af terrorangrebet i Manchester er omfattende, det går stærkt og gør fremskridt, skriver Mark Rowley, der er leder af den nationale antiterrorenhed ved Metropolitan Police i Storbritannien.

Sent tirsdag aften blev trusselsniveauet i Storbritannien hævet til kritisk. Det betyder blandt andet, at militæret nu kan sættes ind.

Ressourcerne fra militæret skal blandet andet bidrage til, at der bliver frigjort politistyrker fra overvågningsopgaver, så flere kan tage del i den omfattende efterforskning, der er i gang.

- Vurderingen af den konkrete trussel er nu, at et nyt angreb ikke bare er sandsynligt, men også at et nyt angreb kan være nært forestående, skriver han.

På nuværende tidspunkt er det stadig ikke sikkert, om en større gruppe stod bag angrebet, oplyser politiet.

- 24 timer inde i efterforskningen har vi en række spor, som vi eftersøger, står der i pressemeddelelsen.

Det var Storbritanniens premierminister, Theresa May, der tirsdag aften oplyste på et pressemøde, at de britiske myndigheder hæver trusselsniveauet fra alvorlig til kritisk.

- Det er besluttet på baggrund af dagens efterforskning, at trusselsniveauet foreløbig forhøjes fra alvorlig til kritisk, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er tredje gang i Storbritanniens historie, at det sker, skriver BBC.