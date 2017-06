Britisk partileder splittet mellem politik og tro går af

- Fra dag et som formand er jeg blevet mødt af spørgsmål til min kristne tro. Jeg har forsøgt at svare ordentligt og tålmodigt. I visse tilfælde kunne jeg have svaret klogere, siger Tim Farron.

Den afgående formand fortæller, at han har følt sig splittet mellem sit politiske og sit religiøse liv.

Han er ofte blevet spurgt til, hvordan han som kristen har det med Liberaldemokraternes positive syn på ægteskab mellem homoseksuelle.

Ved parlamentsvalget 8. juni fik partiet 12 mandater, hvilket var fire flere end ved valget i 2015.

Det er dog meget langt under niveauet fra 2010, da Liberaldemokraterne gik i koalition med Det Konservative Parti.

Dengang fik det EU-positive parti under Nick Cleggs ledelse 57 sæder i Underhuset.

Den moderat venstreorienterede Farron blev valgt i 2015 efter et tæt formandsopgør mod den tidligere vicesundhedsminister Norman Lamb.

Farron er tidligere landsformand i partiet.

Samarbejdet i regeringen med Det Konservative Parti kostede Liberaldemokraterne dyrt.

Flest tæsk fik partiet, for at medvirke til at studiegebyrerne på universiteterne blev forhøjet drastisk. Det var et valgløfte, at det ikke skulle ske.

Farron, der har været medlem af parlamentet i London siden 2005, var ikke minister i koalitionsregeringen.