Britisk parlament stemmer brexit et skridt videre

498 stemte for den såkaldte artikel 50, mens 114 stemte imod. Regeringen havde altså et flertal på 384.

Det britiske parlament stemte onsdag aften for, at briternes udtræden af EU rykkes videre til det næste stadie i parlamentet, oplyser Reuters.

Processen i parlamentet danner det lovlige fundament for premierminister Theresa Mays senere aktivering af EU-traktatens artikel 50. Det er den, som omhandler et medlems udtræden af unionen.

- Storbritannien vil publicere en strategi for dets udtræden af EU torsdag, sagde premierministeren i parlamentet onsdag.

Brexit er den populære betegnelse for briternes afsked med EU, som et flertal af de britiske vælgere ved en folkeafstemning 23. juni 2016 stemte for.

Når artikel 50 er aktiveret, er der i udgangspunktet to år til at forhandle om en meget kompleks proces, da Storbritannien igennem årtier har været tæt forbundet til EU.

Perioden på to år kan ifølge traktaten forlænges.

Lovforslaget ventes at passere Underhuset uden større knaster. Men det kan blive forsinket i Overhuset, hvor Mays konservative parti ikke har flertal.

Efter at May tog over fra David Cameron sidste sommer, præsenterede hun en plan for brexit. I den plan var parlamentet ikke tiltænkt en rolle.Men klager fra parlamentet og en tur igennem det britiske retsvæsen sikrede, at de folkevalgte fik indflydelse på processen.