Theresa May har som ventet fået Underhusets blåstempling af sin plan for aktivering af EU-traktatens artikel 50, som sætter forhandlinger om udmeldelse i gang.

Britisk parlament giver grønt lys til brexit-forhandling

Premierminister May har fået Underhusets tilladelse til at aktivere EU-artikel 50. Nu skal Overhuset stemme.

Premierminister Theresa May har sagt, at hun vil indlede forhandlingerne med EU senest med udgangen af marts.

James Forsyth, som er politisk redaktør for The Spectator og klummeskribent i The Sun, skriver på Twitter, at parlamentsmedlemmer nynnede EU-hymnen "Ode an die Freude" fra Ludwig van Beethovens 9. symfoni, da de stemte.

Overhuset skal også stemme om loven. Modsat Underhuset har Theresa May ikke flertal i Overhuset.

Når artikel 50 er aktiveret, er der i udgangspunktet to år til at forhandle et nyt forhold, hvor Storbritannien ikke længere er med i EU.

Et flertal af de britiske vælgere stemte ved en folkeafstemning 23. juni 2016 for at forlade EU.

Det udløste et chok i både den daværende britiske regering og i det øvrige EU.

Dagen efter forlod David Cameron posten som premierminister, som han havde bestredet i seks år.

I juli i fjor overtog Theresa May posten som konservativ leder og premierminister, selv om hun i det splittede parti havde støttet den fløj, som ønskede at blive i EU.

Hun sammensatte efterfølgende en regering af folk med tungt fokus på fløjen, som ønskede at forlade unionen.

May havde i første omgang lagt op til, at hun og regeringen kunne træffe en beslutning om brexit - uden parlamentet. Den gik ikke.

Parlamentsmedlemmer klagede over dette, og de vandt også en retssag om spørgsmålet.

Under debatten om regeringens lovforslag har det imidlertid stået klart, at May havde stort flertal for sin plan.