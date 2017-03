Britisk overhus kræver EU-borgere beskyttet ved brexit

Overhuset har med et flertal stemt for en ændring af den såkaldte brexit-lov, der giver den britiske regering beføjelse til formelt at forlade EU.

Den britiske premierminister, Theresa May, og hendes regering har onsdag aften lidt et nederlag i overhuset af det britiske parlament.

Ændringen betyder, at regeringen senest tre måneder efter det formelle farvel til EU skal fremlægge lovgivning, der sikre de EU-borgere, som allerede bor i Storbritannien, deres rettigheder inklusive opholdstilladelse.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Regeringen kan med et flertal i underhuset forkaste overhusets pålæg. Det vil dog forsinke tidspunktet for, hvornår den konservative regering kan få parlamentets grønne lys til at forlade EU.

Afstemningen udgør ifølge Reuters et nederlag for Theresa May. Ifølge nyhedsbureauet forventes regeringen dog stadig at udløse udtrædelsesprocessen i slutningen af denne måned.