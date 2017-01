Britisk leder klar til snarligt møde med Trump i USA

Theresa May ruster sig til et muligt hårdt brexit og varsler hård konkurrence til EU.

Talskvinden tilføjer, at et møde mellem Donald Trump og Theresa May er ved at blive arrangeret i USA.

Den britiske premierminister, Theresa May, byder det gennem en talskvinde velkommen, at USA's kommende præsident har erklæret, at han vil prioritere en handelsaftale med Storbritannien.

Trump har i et interview med den britiske avis The Times erklæret, at briternes udtræden af EU vil blive en storslået udvikling. Han lover, at der hurtigt vil blive indgået en bilateral handelsaftale mellem USA og Storbritannien.

Det britiske pund faldt markant tidligt mandag. Det tolkes som udtryk for, at det vil komme til et "hårdt" brexit, hvor briterne forlader EU og det indre marked.

Faldet i den britiske valuta kommer dagen før, May taler i parlamentet om planlagte forandringer i forbindelse med briternes adgang til det indre marked og en ny hårdere kurs over for EU.

Omkring halvdelen af briternes import og eksport foregår med de øvrige EU-lande.

Den britiske premierminister siger, at hun ligesom sin finansminister, Philip Hammond, mener, at Storbritannien om nødvendigt må overveje nye økonomiske modeller efter brexit.

Hammond har sagt, at det kan blive nødvendigt at ændre hele den nationale model for at vinde konkurrenceevne. Det kan komme på tale, hvis Storbritannien må træde ud af EU uden at have adgang til det indre marked.

Labourleder Jeremy Corbyn siger, at udtalelserne fra Hammond virker, som om han lægger op til en mulig handelskrig med EU.

I en tale tirsdag ventes May at opfordre briterne til at stå sammen og støtte brexit.