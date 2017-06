Britisk krigsskib er søsat under beskydning fra kritikere

Der skulle ifølge nyhedsbureauet Reuters 11 slæbebåde til at bugsere HMS Queen Elizabeth, som skibet hedder, ud i floden Forth.

For at nå frem til åbent hav ventede det 280 meter lange fartøj på lavvande, så det kunne knibe sig under flodens bro og fortsætte ud mod Nordsøen.

Her skal det i seks uger gennemgå de første af mange øvelser.

Det har taget otte år at bygge skibet, der sammen med søsterskibet, HMS Prince of Wales, er del af et forsvarsprogram på seks milliarder pund, som har mange modstandere i den britiske befolkning.

I kommentarer til britiske avisers omtale af søsætningen giver flere udtryk for, at beløbet, der svarer til knap 51 milliarder kroner, kunne være anvendt mere hensigtsmæssigt.

For eksempel til sundhedsvæsnet eller til uddannelsessektoren.

I det britiske forsvar er meningerne ifølge The Guardian også delte.

- Kritikere i militæret beklager sig over, at den slags højt profilerede projekter sker på bekostning af almindelige flådefartøjer, soldater og luftvåbnet. De stiller også spørgsmålstegn ved, om hangarskibe er utidssvarende og sårbare over for angreb fra stadig mere sofistikerede missiler, skriver avisen.

Den øverstkommanderende for HMS Queen Elizabeth er ikke overraskende uenig. Hangarskibene giver ifølge kaptajn Jerry Kyd den britiske flåde en "global tilstedeværelse".

- Og med en alvorlig slagkraft hvor som helst du ønsker det og øjeblikkeligt, siger han til The Guardian.

Værftet gik i gang med det 3,5 milliarder pund dyre skib i 2009.

Forsinkelser og budgetoverskridelser har plaget processen. Og det har rejst tvivl om, hvorvidt der overhovedet er penge nok til at købe de 36 kampfly og fire helikoptere, som de to hangarskibe hver kan medbringe.

Jerry Kyd erkender, at investeringen er meget stor.

- Helt sikkert. Men det holder os i Premier League blandt verdens lande, siger han til Sky News.

HMS Queen Elizabeth skal efter planen indgå i aktiv tjeneste fra 2020. Tidligere i år advarede myndighederne dog om, at tidspunktet kan blive udskudt på grund af tekniske problemer, skriver Reuters.

Søsterskibet har endnu ikke forladt værftet i Skotland.