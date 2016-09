Artiklen: Britisk hadprædikant får fængselsstraf for støtte til IS

Britisk hadprædikant får fængselsstraf for støtte til IS

Den radikale muslimske prædikant Anjem Choudary er ved en domstol i London idømt fem et halvt års fængsel for at opfordre til at støtte til Islamisk Stat (IS), oplyser en række britiske medier.

I de britiske medier har han været omtalt som "hadprædikanten". Adskillige af hans tilhængere sættes i forbindelse med terrorhandlinger rundt om i verden.

Den 49-årige Anjem Choudary blev i juli i retten i Old Bailey fundet skyldig i at opfordre til støtte til IS, og det samme gjorde en af hans nærmeste medarbejdere.

Han er også kendt i udlandet. Ofte har han optrådt på tv efter islamiske attentater, hvor han argumenterer med, at vestlig politik over for muslimer og islam bærer skylden for attentaterne.

Choudary og hans medarbejder Mizanur Raham har skrevet indlæg på sociale medier, hvori de lover troskab over for "kalifatet", som Abu Bakr al-Baghdadi, leder af IS, har udråbt.

Choudary og Rahman skrev, at muslimer har pligt til at adlyde al-Baghdadi eller give ham støtte.

Begge mænd erklærede sig ikke-skyldige i terroranklager og har kaldt sagen politisk.