Britisk finansminister forudser brexit-overgang

Han siger, at en overgangsperiode formentlig skal være på et par år.

- For fem uger siden var ideen om en overgangsperiode ret ny, men jeg tror, at man i dag kan sige, at stort set alle omkring regeringen støtter ideen om en elle anden form for overgang, siger Hammond til BBC.

- Vi er inde i en virkelig proces nu, hvor forhandlinger indledes, og jeg tror, at man vil se regeringen slutte op bag en position, hvor vi kan få størst mulig indflydelse i forhandlingerne og den bedst mulige aftale for Storbritannien.

Hammond siger, at overgangsperiodens længde vil afhænge af, hvor lang tid der skal bruges på at få nye systemer på plads på forskellige områder - blandt andet told og indvandring.

I kontrast til mere kompromisløse udtalelser fra britiske ministre har Hammond understreget betydningen af, at britiske arbejdsgivere kan fortsætte med at finde kvalificeret arbejdskraft i EU.

- Det er en periode, som må defineres meget klart, og som formentligt skal være på mindst to år, siger Hammond.

Hammond, som gik ind for fortsat britisk EU-medlemskab ved sidste års folkeafstemning, er tilhænger af et såkaldt "blødt brexit', hvor der lægges stor vægt på gode handelsforbindelser til EU.

Andre grupper i den britiske regering har mest fokus på at få bragt indvandring under kontrol.

Hammond har tidligere sagt, at der vil lyde et stort lettelsens suk fra det britiske erhvervsliv, hvis en hurtig overgangsaftale kommer på plads.

Hammond har været med til at lægge pres på premierminister Theresa May, fordi hun har stået for en hård kurs med hensyn til, hvordan briterne skal forlade EU.

Men May fik en vælgerlussing ved valget, hvilket har styrket Hammond-fløjen, der opfattes som talsmand for eliten i Londons finansdistrikt.

Denne har tidligere advaret om, at Storbritannien vil miste mange aktiviteter i EU, hvis May fortsatte en hård kurs ud fra et slogan om, at "ingen aftale er bedre end en dårlig aftale."