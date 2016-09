Britisk brexit-minister udelukker ny folkeafstemning

Kontrol af indvandringen til Storbritannien udelukker ikke, at landet kan have gode handelsrelationer til EU, når briterne udtræder af EU.

Davis har hovedansvaret for at forhandle Storbritanniens udmelding af EU.

Brexit-ministeren og andre politikere, der stemte for en britisk udtræden af EU ved folkeafstemningen i juni, håber at få en aftale på plads, der vil sikre Storbritannien fortsat adgang til EU's indre marked.

Fra Bruxelles har det flere gange været gentaget, at Storbritannien skal acceptere de "fire friheder" i EU, herunder arbejdskraftens fri bevægelighed, hvis briterne ønsker fortsat adgang til det indre marked.

Davis understreger også - som premierminister Theresa May har sagt flere gange - at der ikke vil komme en ny afstemning om det britiske EU-medlemskab, skriver BBC.

Mandagens debat er udløst af en underskriftindsamling, hvor over fire millioner briter har skrevet under på, at de vil have en ny folkeafstemning om det såkaldte brexit.

Davis siger også, at han vil aktivere EU's såkaldte exitparagraf "hurtigst muligt". Men han vil ikke forhaste sagen, for det skal "gøres ordentligt", siger han ifølge BBC.

Artikel 50 i Lissabon-traktaten er den såkaldte exitparagraf, der sætter udmeldelsesprocessen i gang.

Når den er aktiveret, har EU og briterne to år til at forhandle sig til rette om vilkår og betingelser for udmeldelsen og en ny aftale om Storbritanniens fremtidige forhold til EU.

Theresa May sagde i sidste uge, at hun forventer at aktivere exitparagraffen ved udgangen af året.

Davis' tale i Underhuset udløser kritik fra oppositionen.

- Der er gået to måneder (efter folkeafstemningen) og vi er ikke kommet videre. Når det handler om at planlægge brexit, er de gået fra grov pligtforsømmelse til komplet uduelighed, siger Labours brexit-skyggeminister, Emily Thornberry.