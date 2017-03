En rejse i den australske "outback" udviklede sig til et mareridt for en britisk backpacker, der blev reddet under en tilfældig politikontrol mandag. Arkivfoto.

Britisk backpacker voldtaget gentagne gange i Australien

En 22-årig kvinde blev over to måneder udsat for voldtægt, overfald og kvælning af medrejsende.

En ung kvinde blev voldtaget gentagne gange tævet og forsøgt kvalt under en to måneder lang frihedsberøvelse i Australien.

En 22-årig mand blev i den forbindelse fundet, mens han forsøgte at gemme sig bag i bilen.

Myndighederne oplyser, at kvinden "blev tilbageholdt mod sin vilje og udsat for alvorlig mishandling over en periode på adskillige uger".

Politiet oplyser, at de to mødtes for tre måneder siden og blev enige om at tage på en køretur sammen.

Det udviklede sig imidlertid til et mareridt for kvinden, der blev overfaldet gentagne gange i perioden mellem 2. januar og 5. marts.

Den 22-årige mand er blevet sigtet for en stribe af lovovertrædelser, inklusive fire voldtægter, otte voldelige overfald og frihedsberøvelse.

- Offeret er blevet behandlet for ikke-livstruende kvæstelser, inklusiv knoglebrud i ansigtet og kvæstelser og knivsår på kroppen, oplyser en talsmand for politiet.

Australien er en populær destination for unge mennesker, og omkring 600.000 rejser med rygsæk rundt omkring i landet hvert år.