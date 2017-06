Britisk avis: 65 savnes efter dødsbrand i London

Politiet siger, at antallet af omkomne er 17, men at tallet ventes at stige, når højhuset er blevet undersøgt grundigt.

Den britiske avis The Sun skriver fredag, at mindst 65 mennesker savnes eller frygtes døde under branden natten til onsdag i et højhus i det vestlige London.

Den øverste chef for Londons politi, Stuart Cundy, blev torsdag spurgt om, hvorvidt det ventes, at der er over 100 døde, og han svarede, at han "gerne vil håbe på, at tallet ikke er trecifret".

- Der er 37 personer, som bliver behandlet på hospitalet, hvoraf de 17 fortsat er i kritisk tilstand, sagde Cundy torsdag.

Politiet har advaret om, at de måske aldrig bliver i stand til at identificere de omkomne i højhuset.

Branden omspændte på rekordtid det meste af højhuset, som havde omkring 600 beboere.

Der bliver nu iværksat en offentlig undersøgelse af forløbet. Det oplyste premierminister Theresa May torsdag til tv-stationen Sky News. Forinden havde hun besøgt området ved højhuset i North Kensington i det vestlige London

- Lige nu vil folk have svar. Det er absolut rimeligt, og derfor har jeg beordret en fuld offentlig undersøgelse af katastrofen. Vi må vide, hvad der skete, vi må have en forklaring på det, sagde Theresa May.

Londons borgmester, Sadiq Khan, siger, at mange spørgsmål kræver svar, hvad angår sikkerheden i de talløse andre boligblokke i den britiske hovedstad.

Myndighederne har afvist at spekulere i, hvad der forårsagede branden. Men noget af opmærksomheden har rettet sig mod sidste års renovering.

Projektet omfattede yderisolering af bygningen, dobbeltvinduer og installation af kommunal fjernvarme.