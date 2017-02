Britisk IS-drabsmand var tidligere Guantanamo-fange

Krigeren hed Jamal al-Harith ifølge aviserne The Times og Daily Mail.

Et britisk medlem af Islamisk Stat (IS), som ifølge bevægelsen for nylig sprængte sig selv i luften i et bombeangreb mod en irakisk militærbase, havde en forhistorie som fange på Guantánamo-basen.

Han var fra 2002 og to år frem tilbageholdt på USA's flådebase ved Guantánamo i Cuba.

Efter pres fra daværende premierminister Tony Blair blev han i 2004 løsladt, skriver The Daily Mail.

Hjemme i England indledte Jamal al-Harith en kampagne for at få en kompensation for sit fængselsophold.

Hans argument var, at britiske efterretningsfolk havde viden om eller var medansvarlige for, at han ifølge eget udsagn fik tæsk og blev udsat for anden nedværdigende behandling som indsat.

Det endte med, at han blev tildelt en kompensation på en million pund fra regeringen.

Og det får nu flere britiske parlamentsmedlemmer op i det røde felt.

- Det her er en skandaløs situation. Så meget for Tony Blairs forsikringer om, at denne ekstremist ikke udgjorde en trussel. Han var hele vejen igennem en klar trussel mod Storbritannien og vores sikkerhed, siger det konservative parlamentsmedlem Tim Loughton til Daily Mail.

John Pugh fra partiet Liberale Demokrater forlanger en forklaring fra indenrigsministeriet på, hvorfor Jamal al-Harith tilsyneladende problemfrit kunne forlade landet og tilslutte sig IS.

Efter et selvmordsangreb mod irakiske soldater uden for byen Mosul tidligere denne måned offentliggjorde bevægelsen et foto af Jamal al-Harith.

- Det er ham. Jeg kan se det på smilet, siger Leon Jameson, bror til Jamal, til The Times.

Jamal al-Harith var en muslimsk konvertit med rødder i Jamaica. Han blev født i 1966 i Manchester. Indtil 1994 var han kendt under det borgerlige navn Ronald Fiddler.

I begyndelsen af 2002 blev han anholdt af amerikanske styrker i Afghanistan, som mistænkte ham for at være terrorist.

Han nægtede og hævdede at være blevet taget til fange af Taliban-bevægelsen under en "religiøs rejse" til Pakistan og Afghanistan. Men det endte med, at USA sendte ham til Guantánamo.

Ifølge BBC rejste han i april 2014 ind i Syrien via Tyrkiet.