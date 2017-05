British Airways på vej i luften igen efter stort it-nedbrud

Et it-nedbrud tvang lørdag selskabet til at aflyse samtlige afgange fra de to store London-lufthavne Gatwick og Heathrow.

Det britiske luftfartsselskab British Airways meddeler søndag morgen, at det håber at kunne genoptage noget nær normal drift i løbet af dagen.

Mange tusinde passagerer blev berørt af aflysningerne. De skete i en travl britisk helligdagsweekend.

British Airways siger, at de berørte passagerer vil få refunderet deres billetter eller hurtigst muligt vil blive ombooket til nye afgange. Men man skal ikke tage i lufthavnen, før man har fået sin afgang bekræftet.

- Vi arbejder fortsat hårdt for at få genstartet alle vores it-systemer. Vi sigter mod at have en næsten normal service fra Gatwick og det samme for de fleste flyvninger fra Heathrow søndag, hedder det i en skriftlig udtalelse.

Selv om systemerne synes at være oppe at køre igen søndag, kan det knibe med at holde alle normale flyveplaner. Det skyldes blandt andet, at nogle fly under nedbruddet strandede i udenlandske lufthavne.

British Airways forklarede lørdag, at it-problemerne skyldtes et strømsvigt og ikke syntes at være forårsaget af et cyberangreb.

Nedbruddet gav forstyrrelser for det store luftfartsselskabs flyvninger over hele verden. Det ramte også telefoncentre og selskabets hjemmeside.

- Vi er ekstremt kede af de mange problemer, som dette forvolder for vore kunder, og vi forstår, hvor frustrerende det må være, sagde administrerende direktør Alex Cruz lørdag i en video delt på Twitter.

Selskabet havde oprindeligt håbet at genoptage sine flyvninger fra London ud på aftenen lørdag. Men computerproblemerne viste sig at være så omfattende, at det ikke lod sig gøre.

Problemet dukkede op på et ubelejligt tidspunkt, da det er en stor rejseweekend i Storbritannien, hvor det er national helligdag mandag.