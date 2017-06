Briternes arbejderparti haler stærkt ind på May

En uge før Storbritanniens valg 8. juni synes Corbyn at have vundet gehør mange steder med sine venstreorienterede budskaber i en periode, hvor briterne kæmper med offentlige nedskæringer.

Den 68-årige Corbyn har op til valget friseret skægget og købt sig et mere tidssvarende jakkesæt. Fra at ligge over 20 procentpoint efter den konservative premierminister, Theresa May, viser nogle målinger nu, at kun tre procentpoint skiller de to partier.

- Bevægelsen i meningsmålingerne under denne valgkamp er større end i nogen andre af de valg, som jeg har fulgt siden 1945, skriver meningsmålingseksperten David Butler på Twitter.

Og selv om der er stor spredning i meningsmålingernes forudsigelser, er tendensen klar: Corbyn haler stærkt ind på May.

May har været meget lidt overbevisende under valgkampen og er kommet til at repræsentere det etablerede, mens Corbyn er et nyt, uprøvet kort, siger iagttagere.

Kritikken af May er blevet forstærket, efter at hun valgte ikke at stille op i en med spænding imødeset tv-debat med de andre ledere.

En omstridt analyse fra YouGov viste i denne uge, at de konservative kan miste 20 mandater og tabe flertallet i Underhuset, mens Labour står til at få 30 nye mandater.

Ved valget i 2015 fik arbejderpartiet 30,4 procent af stemmerne, mens de konservative fik 36,9 procent.

I den seneste måling fra YouGov fører de konservative med 42 procent mod 39 procent til Labour.

Hvis May kun vinder en kneben sejr ved valget i næste uge, vil hun stå svækket på et tidspunkt, hvor de formelle brexit-forhandlinger skal til at begynde, og der er i hendes parti en fløj, som synes, at den politiske kurs er for uklar.

- Vi vil blive en stor handelsnation uden for EU's lænker. Global handel vil skabe nye muligheder for briterne, siger May og pointerer videre:

- Man kan kun skabe brexit, hvis man tror på brexit.

Storbritannien består af England med 533 mandater, Skotland med 59, Wales med 40 og Nordirland med 18. Den kandidat i den enkelte valgkreds, som får flest stemmer, vinder et mandat. Resten af stemmerne i kredsen er tabt.