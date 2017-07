Briterne vil bryde ud af over 50 år gammel fiskeriaftale

De øvrige lande er Irland, Belgien, Holland, Frankrig og Tyskland.

Beslutningen om at forlade den såkaldte London Fisheries Convention er led i Storbritanniens mål om at "genvinde kontrollen med vores fiskepolitik", forklarer miljøminister Michal Gove ifølge BBC.

- Det betyder, at vi for første gang i mere end 50 år vil være i stand til at bestemme, hvem der kan få adgang til vores farvande. Det er et historisk første skridt mod at opbygge en ny hjemlig fiskepolitik, når vi forlader EU, siger Michael Gove.

Aftalen bliver opsagt snarest muligt, men det tager to år, før briterne er helt ude af den. Dermed mister britiske fiskefartøjer retten til at kaste nettet ud inden for en afstand af 12 sømil fra de fem andre landes kyster.

Aftalen mellem de seks lande stammer fra før, Storbritannien blev medlem af EU.

Derfor ville den også have været gældende, når briterne efter planen har fuldført skilsmissen fra EU i marts 2019.

Fiskeripolitikken i EU giver alle medlemslande adgang til at fiske fra mellem 12 og 200 sømil fra kysterne og fastsætter kvoter for de forskellige fiskerinationers fangster inden for det område.

Mens den skotske fiskeriminister, Fergus Ewing, støtter beslutningen om at droppe aftalen fra 1964, betegner Irlands landbrugsminister, Michael Creed, den som "uvelkommen og uønsket" ifølge det irske medie RTE.

Storbritannien havde i 2015 en flåde på over 6000 fiskefartøjer. De landede i alt 708.000 ton fisk og skaldyr til en værdi på 775 millioner pund eller 6,6 milliarder kroner.