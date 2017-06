Briterne mindes 79 ofre i højhusbrand med minuts stilhed

79 personer er omkommet, bekræfter politichef Stuart Cundy. Det var ventet, at dødstallet ville stige. Tidligere var tallet 58 døde.

Til minde om de mange ofre for en voldsom brand, der i sidste uge hærgede et højhus i London, har hele Storbritannien mandag holdt et minuts stilhed.

Ved det udbrændte hus stod en parade af brandmænd med bøjede nakker og hjelmene under armen, da et minuts stilhed var erklæret for hele kongeriget.

Myndighederne har undersøgt en teori om, at en facade, der blev påsat under en renovering af Grenfell Tower, kan have forårsaget en hurtig spredning af flammerne.

To unavngivne embedsmænd siger, at facaden måske var forbudt ifølge den britiske byggelov.

Bygningen Grenfell Tower på 24 etager står som en sodet brandtomt i den vestlige del af London.

Politiet har frigivet billeder, der er optaget inde i bygningen. På disse kan man se helt ødelagte lejligheder.

Theresa Mays talsperson siger, at premierministeren har bedt alle lokale myndigheder om at være opmærksomme på eventuelle sikkerhedsproblemer i byggeri.