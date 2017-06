Briterne klar til at starte exit-forhandlinger næste uge

Nok ikke på mandag, som planen oprindelig var, for der præsenterer dronning Elizabeth den britiske regerings nye program for parlamentet.

Storbritannien er klar til at indlede exit-forhandlingerne med EU i næste uge.

Men forhandlingerne kan gå i gang en af dagene i løbet af næste uge, mener brexitminister David Davis.

- De første samtaler bliver i løbet af næste uge, siger David Davis til Sky News.

EU-præsident Donald Tusk sagde efter det britiske parlamentsvalg i torsdags, at "der er ingen tid at spilde".

Donald Tusk advarede samtidig Storbritannien mod risikoen for at ryge ud af EU om mindre end to år uden nogen aftale, hvis der ikke kommer gang i exit-forhandlingerne.

Også EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde, at EU er klar til at indlede forhandlingerne.

- Vi venter på besøg fra London. Jeg håber ikke, at vi vil opleve yderligere forsinkelser i afslutningen på disse forhandlinger, sagde han.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, udtrykte dog forståelse for den svære politiske situation i Storbritannien, efter at premierminister Theresa May og hendes konservative parti mistede det absolutte flertal ved valget.

- Brexit-forhandlingerne skal starte, når Storbritannien er klar, skrev Michel Barnier på Twitter.

- Tidsplan og EU-positioner er klar. Lad os samle vores tanker om at lave en aftale, skrev han.

Theresa May havde med et lynvalg satset på, at en stor sejr kunne gøre hende mere uafhængig af den hårde kerne af EU-modstandere i sit eget parti.

Det ville have givet hende flere muligheder for at gå på kompromis med EU.

Men i stedet tabte Theresa May sit flertal på gulvet. Hun må nu støtte sig til ti mandater fra de nordirske unionisters parti, DUP, for at kunne blive ved magten.

Dermed står Theresa May afgørende svækket forud for de kommende exit-forhandlinger, hvor hun vil føre briterne ud af EU og det indre marked og ind i en ny frihandelsaftale med EU.

EU27-landene vil først have exit-betingelserne på plads, før de vil begynde at tale om det fremtidige forhold til Storbritannien, herunder en frihandelsaftale.

Exit-betingelserne handler blandt andet om, hvad briterne skal betale ved udgangen, om EU-borgeres rettigheder i Storbritannien og omvendt og om at undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Storbritannien forlader efter planen EU-samarbejdet fredag 29. marts 2019 ved midnat.