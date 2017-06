Briterne holder et minuts stilhed for attentatofre

For tredje gang i år skal briterne holde et minuts stilhed efter et blodigt attentat.

I maj kom det store attentat ved en popkoncert i Manchester, da 22 mennesker blev dræbt.

Når briterne tirsdag 6. juni klokken 11 lokal tid (12 dansk tid) atter holder et minuts stilhed, er det for at mindes ofrene for attentatet sent lørdag.

Det rapporterer BBC.

Syv mennesker blev dræbt og 48 såret, da tre mænd bevæbnet med en varebil og knive angreb tilfældige mennesker på London Bridge og i Borough Market i den britiske hovedstad, London.

De tre blev skudt og dræbt af politiet.

BBC oplyser, at flag på officielle bygninger vil forblive på halv.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at 21 af de sårede fra attentatet er i kritisk tilstand.

De sårede behandles på fem London-hospitaler.