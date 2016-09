Briterne deltog også i fejlslagent luftangreb i Syrien

Ifølge avisen The Independent meddeler Storbritannien nu også, at man deltog i et luftangreb, der angiveligt dræbte over 60 syriske soldater.

En talsmand for det britiske forsvarsministerium bekræfter ifølge avisen, at briterne deltog i angrebet, og at man samarbejder med de øvrige koalitionsdeltagere om at opklare, hvad der egentlig skete.

- Storbritannien udpeger ikke bevidst syriske militærenheder som mål. Det vil være upassende at kommentere sagen yderligere på dette tidspunkt, hedder det ifølge avisen.

Angrebet, der havde deltagelse af to danske F-16-jagerfly, gennemførte lørdag et angreb på det, man formodede var en af Islamisk Stats militærstillinger i nærheden af Dayr Az Zawr.

Undervejs kom der fra russisk side meldinger om, at man havde ramt en syrisk position, og angrebet blev stoppet.

Koalitionen har dog endnu ikke kunnet bekræfte de russiske oplysninger.

Den danske forsvarsminister, Peter Christensen (V), afventer nu resultatet af koalitionens undersøgelse.

- Det er dybt beklageligt, hvis koalitionen ved en fejl har angrebet en syrisk militærposition.

- Jeg har fuld tillid til, at Forsvaret vil gøres deres for at bidrage til koalitionens undersøgelser, siger han i en skriftlig kommentar.

Ifølge Independents oplysninger bestod det britiske bidrag til angrebet af et ubemandet fly af typen Reaper.