Briterne: Islamisk Stat ødelagde Den Store Bagedyst

Briterne er verdensberømte for deres tørre humor. Efter attentatet i deres hovedstad, London, lørdag aften, har de på de sociale medier vist alverden, at den knastørre humor lever i bedste velgående.

Syv mennesker blev dræbt og 48 såret under angrebet, som Islamisk Stat (IS) har taget skylden for.

Det har fået briterne op på tæerne, og nu er de begyndt at lave sjov med IS, der efter hvert et angreb i Vesten meddeler, at de gjorde det.

Nogen har oprettet hashtagget #IslamicStateClaims. Nu er folk begyndt at skrive alt muligt, som de mener, at IS har skylden for under dette hashtag på Twitter.

Det er for eksempel IS' skyld, at det populære program Bake Off, Den Store Bagedyst på britisk, blev pillet af BBC's program.

Én har lagt et foto på af fire dåser med Quality Street-chokolader. Dåser, der ifølge kendere menes at være blevet mindre igennem årene.

- Det var os, hævdes det på vegne af IS.

Avisen New York Times har udløst en bølge af sarkasme på grund af overskriften: "London-angrebet ramte en nation, der stadig vakler under chokket fra bombeangrebet i Manchester for knap to uger siden".

Her har en eller anden oprettet hashtagget #ThingsThatLeaveBritainReeling (Ting der får Storbritannien til at vakle).

Én har lagt et foto på fra Anden Verdenskrig, hvor en mælkemand går sin rute mellem ruinerne i London.

- Nej, @nytimes, det er sådan her, det ser ud, når man vakler. Vi begynder at gå i panik, når vi ikke kan få mælk til vores té.

Forfatteren J.K. Rowling, kvinden bag Harry Potter-bøgerne, har også en kommentar:

- De slyngler, der kørte uskyldige mennesker ned, ville ønske, at Storbritannien vakler, men det gør vi ikke. Lad være med at forveksle sorg med mangel på mod.

Der er et efterhånden berømt foto af en mand, der flygter med sin fadøl i hånden.

Avisen Echo i Liverpool har fundet manden, der hedder Paul Armstrong og er fra Maghull nær Liverpool. Han er en "Scouser", som folk på egnen kaldes.

En af Armstrongs venner har ifølge avisen lavet sjov med episoden på Facebook:

- Det er det, der sker, når en Scouser betaler Londons pint-priser.

En anden skriver:

- Hvis vi efterlader vores øl, vinder terroristerne.