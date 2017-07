Briter klar med lovforslag der vikler dem ud af EU-regler

Samtidig får det britiske parlament magt til at ændre de tidligere EU-love.

Lovforslaget skal sikre en nem overgang efter brexit og blev iværksat allerede dagen efter aktiveringen af artikel 50, der formelt har igangsat udmeldelsen af EU.

Den britiske brexitminister, David Davis, siger, at han vil "arbejde med alle" for at lovforslaget bliver en succes, skriver BBC.

Men han møder modstand hos oppositionen.

Liberaldemokraternes leder, Tim Farron, siger ifølge BBC, "at dette bliver et helvede".

Labour har sagt, at de vil stemme mod lovforslaget, medmindre der sker signifikante forandringer.

Det skotske SNP har krævet "klarhed" over forslaget.

De Konservative er derfor afhængige af det demokratiske unionistparti (DUP), for at lovforslaget kan gå igennem.

Lovforslaget er en central del af regeringens plan for brexit i 2019 og kan være et gennembrud for premierminister Theresa May, der efter valget i 8. juni har mødt stor kritik.

- Det er et af de mest signifikante stykker lovgivning, der nogensinde har været i parlamentet, og det en milesten i udmeldelsen af EU, siger David Davis ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag har den britiske regering også udgivet tre dokumenter i henhold til brexit.

I dokumenterne fremgår det, at Storbritannien agter at forlade Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM) og EU Domstolen.

David Davis mødes i næste uge med EU's chefforhandler, Michel Barnier, hvor anden runde af brexitforhandlingerne finder sted.