Briter foreslår stop for fri bevægelighed for EU-arbejdere

Det skriver avisen The Guardian på baggrund af et lækket dokument fra regeringen.

Indenrigsministeriet i London har ikke været tilgængelig for en kommentar om indholdet i dokumentet.

The Guardian skriver, at dokumentets ordlyd endnu mangler at blive blåstemplet af premierminister Theresa May og hendes topministre.

- Sagt ligeud, så betyder det, at for at være værdifuld for landet som helhed, så skal indvandring ikke bare komme indvandrere til gavn, men også gøre eksisterende borgere bedre stillet, lyder avisens analyse.

Dokumentet indeholder også et udkast til en gradvis indføring af et ny system for indvandring. Det vil afslutte de fleste europæers ret til at slå sig ned i Storbritannien.

Der skal indføres skrappe restriktioner på retten til at få medlemmer af familie med til Storbritannien.

Dokumentet er det første bud fra regeringen på, hvordan man vil løse det sprængfarlige emne indvandring. Den britiske udtræden af EU ventes at blive en realitet i marts 2019.

Dokumentet ventes at blive mødt med applaus fra den hårde kerne på brexitfløjen, skriver The Guardian.

EU-Kommissionen har tidligere sagt, at uden fri bevægelighed for EU-borgere, så er det udelukket, at Storbritannien kan forblive en del af det indre marked og toldunionen.