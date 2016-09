Briter betaler mur ved flygtninges junglelejr i Calais

Muren bliver betalt af Storbritannien, som ifølge Goodwill er begyndt at forøge sikkerheden i området forud for byggeriet.

Muren skal beskytte havneområdet og vejstrækningen frem til Den Engelske Kanal.

Fra lejren forsøger mange at komme videre til Storbritannien ved at snige sig om bord på lastbiler, der kører via tunnelen under Den Engelske Kanal til Storbritannien, eller tager turen over vandet om bord på færger.

Ifølge myndighederne er der omkring 7000 flygtninge og migranter i "junglen" - især afghanere, somaliere, sudanere og kurdere.

De seneste to måneder er lejren vokset betydeligt, og flere nødhjælpsorganisationer vurderer nu, at indbyggertallet nærmer sig 10.000.

De franske myndigheder har gentagne gange forsøgt at lukke lejren. Men migranterne stritter imod.

Kritikere siger, at der bør sættes mere politi ind i hele området, og at hele regionen omkring tunnelen bør sikres.

Tidligere på året ryddede lokale myndigheder dele af lejren i et forsøg på at tvinge migranterne til at søge mod andre lejre på den franske nordkyst.

Siden oktober er flere end 5000 flygtninge og migranter blevet fordelt på 161 specialcentre rundt omkring i Frankrig.

Derudover vil der blive etableret nye pladser til 8000 asylansøgere i 2016 og tusindvis flere i 2017.

På den måde håber indenrigsministeren, at beboerne i lejren i Calais vil forlade byen frivilligt.