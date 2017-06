Brite får fængselsstraf for køb af barnesexdukke

En britisk mand er sendt i fængsel for forsøg på at importere en sexdukke, der lignede et barn. Dommen menes at være en af de første af sin slags i Storbritannien

Han erkendte sig skyldig i at importere en uanstændig genstand samt i et par andre tiltaler om børnepornografi.

I retten blev det oplyst, at sagen tog sin begyndelse i lufthavnen i East Midlands i september 2016.

En forsendelse fra udlandet blev ved en stikprøve taget ud til kontrol. Ifølge toldpapirerne indeholdt pakken en mannequin-dukke. I stedet lå der en "uanstændig dukke, der lignede et barn".

Pakken var adresseret til manden, som online havde bestilt sexdukken i Hongkong. Lufthavnen tilbageholdt forsendelsen og kontaktede politiet i Cheshire.

Dobson blev anholdt i sit hjem og efterfølgende blev der på hans computer fundet pornografiske billeder af børn. I en afhøring indrømmede Dobson at have købt dukken for at bruge den til sex og for at blive seksuelt tilfredsstillet.

Han indrømmede også at have hentet billeder og film af børn, der bliver misbrugt, til sin computer.

Andy Kent, vicekommissær i politiet i Cheshires enhed for efterforskning af pædofili og it-kriminalitet, sagde i retten, at "det er frastødende at få kendskab til, at barnesexdukker findes og kan købes af sexforbrydere".

- Denne dom er den første af sin slags i Cheshire. Sager som denne er uhyre sjældne i hele landet. Jeg vil dog gøre det klart, at det er en kriminel handling at importere en barnesexdukke, sagde han ifølge AP.

Hazel Stewart fra det britiske The National Crime Agency, der bekæmper organiseret kriminalitet, oplyser, at den slags dukker hovedsageligt bliver importeret fra Kina og Hongkong.

Afsenderne fortier med vilje det reelle indhold i et forsøg på at forhindre pakken i at blive stoppet i tolden.

- Import af dukker, der ligner virkelige mennesker, er et forholdsvis nyt fænomen. Vi ved, at køb af dem kan indikere andre overgreb mod børn, siger Hazel Stewart.