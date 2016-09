Under en tre timer lang høring i Strasbourg mandag forsvarede kommissærkandidat Julian King sin neutralitet over for EU-Parlamentet efter det britiske farvel til unionen.

Brexit-spørgsmål hagler ned over britisk kommissærkandidat

Forholdet mellem EU og Storbritannien er langt fra fryd og gammen, efter at Storbritannien valgte at melde sig ud af unionen tidligere på sommeren - også kendt som brexit.

Parlamentsmedlemmerne er langt mere interesseret i at spørge Julian King om hans motiver og neutralitet efter brexit, end de er i at stille spørgsmål om det arbejde, han vil påbegynde som sikkerhedskommissær.

- Jeg ved, at mange tænker, at det er mærkeligt, at en kommissær, som tilhører et medlemsland, der netop har meldt sig ud, skal varetage så vigtigt et område, svarer Julian King. Han kommer fra en post som britisk ambassadør i Frankrig.

- Men jeg er stolt af at være både brite og europæer, og jeg kan ikke se nogen modstrid i de to. Jeg vil udvise upartiskhed og neutralitet og udelukkende tjene Europas interesser, siger han.

Kandidaten bliver blandt andet spurgt ind til, hvis side han er på, hvis Storbritannien og EU bliver uenige om et sikkerhedsspørgsmål.

Desuden bliver han spurgt ind til, hvad meningen med hans udnævnelse egentlig er, når han ikke ved, hvor længe han vil sidde på posten. Ingen ved nemlig endnu, hvor længe skilsmisseforhandlingerne mellem Storbritannien og EU kommer til at vare.

- Jeg tager mit løfte meget alvorligt, og jeg vil respektere og overholde det. Jeg er ganske uafhængig, og jeg vil ikke tage instrukser fra en regering eller noget andet organ, gentager han.

Hvis parlamentet torsdag stemmer ja til, at Julian King bliver ny sikkerhedskommissær, får han til opgave at samordne de endnu 28 EU-landes arbejde mod terrorisme, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

Den tidligere britiske kommissær Jonathan Hill besad den vigtige post som finanskommissær. Han forlod sin post efter det britiske nej den 23. juni.