Brexit i luften: EasyJet åbner selskab i Østrig

Lavprisselskabet flyver over hele Europa og skal derfor bruge et operatørcertifikat fra EU - det hedder i fagsprog et AOC - for at flyve mellem EU-lande efter brexit.

Derfor har selskabet været på jagt efter et sted at åbne et selskab, som kan ansøge om et AOC-certifikat. Valget er altså faldet på Wien i Østrig.

En af selskabets destinationer er København, hvorfra der er ruter til 11 europæiske byer. I alt flyver selskabet fra 132 lufthavne i 31 lande.

I årets første seks måneder var 33,8 millioner passagerer om bord på en EasyJet-afgang.

- Ansøgningsprocessen er nu godt i gang, og EasyJet håber at modtaget et AOC og licens i den nære fremtid, skriver selskabet ifølge Reuters i en pressemeddelelse.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor mange arbejdspladser det nye selskab i Østrig vil skabe eller flytte fra EasyJets hovedkvarter i London. I dag arbejder 10.000 personer i flyselskabet.