Brexit-forhandler: Der er mere der forener end splitter os

Både David Davis og EU's chefforhandler, Michel Barnier, udtrykker på vej ind til mødet håb om "konstruktive" forhandlinger.

- Velkommen, David, siger Barnier til Davis og tilføjer:

- I dag starter vi forhandlingerne om en ordentlig tilbagetrækning af Storbritannien fra EU.

- Vores mål er klart. Vi må først håndtere usikkerheden forårsaget af brexit, siger Barnier.

Michel Barnier håber mandag at identificere "prioriteter og tidsplan", så han senere på ugen kan fortælle på et EU-topmøde, at exit-forhandlingerne blev åbnet på en konstruktiv måde.

Både Barnier og Davis udtrykker sympati med ofrene fra angrebet i London natten til mandag.

Davis siger, at det er i udfordrende tider som disse, at man bliver mindet om "de værdier og den beslutsomhed, vi deler med vores tætteste allierede i Europa".

Han siger, at Storbritanniens mål i forhandlingerne er at opbygge et "nyt, dybt og særligt partnerskab med EU".

- Selv om der uden tvivl vil være udfordrende tider foran os i forhandlingerne, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi leverer en aftale, der arbejder for de bedste interesser for alle borgere, siger David Davis.

- Vi starter forhandlingerne i en konstruktiv og positiv tone besluttet på at opbygge et stærkt og særligt partnerskab for fremtiden mellem os og vores europæiske allierede og venner, siger han.