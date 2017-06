Brexit-chef vil have aftale som ingen anden i historien

- Selv om der er en lang vej foran os, er vores endemål klart. Et dybt og særligt partnerskab mellem Storbritannien og EU.

- En aftale som ingen anden i historien, vil Davis ifølge en email fra den britiske regering sige ved starten af forhandlingerne i Bruxelles.

Storbritannien ønsker, at begge parter efter forhandlingerne vil fremstå "stærke og velstående".

David Davis siger samtidig, at ingen behøver at være i tvivl om, at Storbritannien vil ud af EU.

Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands udenrigsminister, Sigmar Gabriel, har sagt, at Storbritannien altid er velkommen til at ombestemme sig.

Men det kan de glemme alt om, lyder det fra den britiske chefforhandler.

- Når jeg tager til Bruxelles for at åbne de officielle forhandlinger om at forlade EU, skal der ikke være nogen tvivl, siger David Davis i en udtalelse på den britiske regerings hjemmeside.

- Vi forlader EU og leverer på resultatet af den historiske folkeafstemning, siger han.

Mandag klokken 11 sætter Davis sig sammen med EU's chefforhandler, Michel Barnier, for at gå i gang.

Brexitministeren mener, at det britiske farvel til EU "giver os mulighed for at skabe en lys, ny fremtid for Storbritannien".

- En, hvor det står os frit at kontrollere vores grænser, vedtage vores egne love og gøre, hvad uafhængige suveræne lande gør, siger Davis på regeringens hjemmeside.

EU vil først have styr på det økonomiske mellemværende og på de 3,2 millioner EU-borgeres rettigheder i Storbritannien. Det skal også undgås at få en hård grænse i Irland.

Britiske embedsmænd har på forhånd sagt til Financial Times, at Storbritannien mandag vil komme med et "meget generøst" tilbud om EU-borgernes rettigheder.

EU vil have "tilstrækkelige fremskridt" på de vigtigste områder til efteråret. Lykkes det, er EU parat til at indlede samtaler om rammerne for fremtidens forhold, herunder en frihandelsaftale.

Storbritannien forlader efter planen EU-samarbejdet fredag 29. marts 2019 ved midnat.