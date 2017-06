Brexit-aktivister holder Theresa May til ilden

Storbritanniens vej ud af EU er lang endnu. Det er fredag et år siden, at de britiske vælgere sagde ja til at forlade EU, men forhandlingerne om skilsmissen er først lige begyndt.

Det siger flere af de unge aktivister i græsrodsbevægelsen Get Britain Out, der stadig fører kampagne for brexit.

De holder til på et kontor nær efterretningstjenesten MI6's store bygning ved Themsens bred i hovedstaden London.

Ritzau har mødt tre af bevægelsens aktivister, forholdsvist nyuddannede økonomer i jakkesæt.

De har både viden og ungdommens gejst til at fyre op under entusiasmen. De lover, at de ikke vil lade premierminister Theresa May og hendes regering slappe af.

- Vi vandt afstemningen, men vi er ikke færdige endnu. Vi holder regeringens fødder over ilden, indtil vi er ude, siger en af de tre, Joseph Hackett.

- Lige nu er vi vigtigere end nogensinde, fordi May tabte flertallet ved valget 8. juni. Vi skal sikre, at vi ikke får en blød brexit, siger han.

Det er en henvisning til en aftale, hvor Storbritannien måske nok forlader EU, men hvor landet beholder eksempelvis det indre marked og toldunionen.

- I mine øjne er det ikke en brexit.

Hackett taler om et klart snit, hvor briterne træder ud af alle aftaler.

De velklædte aktivister kan ikke få øje på problemer. Heller ikke selv om EU og Storbritannien formelt skal have indgået en aftale inden udgangen af marts 2019.

- Det kan de sagtens nå. Ingen har interesse i, at der ikke kommer en aftale.

De ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. Storbritannien kan sagtens klare sig uden for EU.

Jamen, er I ikke klar over, at Storbritannien ikke er en stor kolonimagt mere?

- Det ved vi godt, men på grund af historien med kolonierne har vi måske et mere globalt udsyn end mange andre i EU. Briter har venner og familie over alt i verden, Australien, Canada, siger en anden aktivist, Jack Tagholm-Child.

Joseph Hackett påpeger også, at Storbritannien ikke er en lilleputstat: Verdens femte største økonomi, medlem af FN's Sikkerhedsråd og atommagt.

- Vi klarer os.