Brevbombe i bil sårer græsk eksregeringschef alvorligt

Den statslige tv-kanal ERT rapporterer, at den tidligere premierminister er alvorligt såret. Det samme er chaufføren.

- Vi er chokerede. Jeg fordømmer denne afskyelige handling, siger medieminister Nikos Pappas til kanalen.

En politikilde siger, at flere personer er kommet til skade. Kilden kan ikke bekræfte, om Papademos sad inde i bilen under eksplosionen.

Ingen har foreløbig taget skylden for bomben.

I marts sendte en anarkistisk gruppe en brevbombe, som sårede en sekretær hos Den Internationale Valutafond i Paris.

Det blev hurtigt opklaret, at bomben havde græsk afsender.

Den græske premierminister, Alexis Tsipras, som i øjeblikket er til Nato-topmøde i Bruxelles, er blevet informeret om bomben, rapporterer nyhedsbureauet Ana.

Den 69-årige Papademos har tidligere været vicepræsident i Den Europæiske Centralbank (ECB).

Han blev valgt som leder af en græsk samlingsregering fra november 2011, og han sad på posten i et halvt år. Det var mens gældskrisen - som stadig lever - rasede i Grækenland.

Teknokraten meddelte under sin kortvarige ledelse, at han gav afkald på sin løn som premierminister. Den var også ganske høj. Han fik et beløb svarende til over to millioner kroner.

Det var en symbolsk beslutning, som han bekendtgjorde, kort før parlamentet skulle stemme om endnu en af de upopulære reformer, som långivere havde stillet som betingelse for økonomisk redning.

Papademos er økonom, og han var direktør for den græske nationalbank fra 1994 til 2002.