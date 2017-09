Brev i sag om pædofilidømt mand tvinger Island til nyvalg

Årsagen til det var et alvorligt tillidsbrud, som skal findes i en sag om en pædofilidømt mand, statsministerens far og et brev, der skulle sikre æresoprejsning.

Det skriver den islandske avis The Iceland Monitor.

Torsdag kom det således frem, at statsminister Bjarni Benediktssons far, Benedikt Sveinsson, havde underskrevet et anbefalingsbrev, så den pædofilidømte Hjalti Sigurjón Hauksson kunne få æresoprejsning.

Hauksson blev i 2004 dømt skyldig i at have voldtaget sin steddatter næsten dagligt igennem 12 år. Overgrebene begyndte, da pigen var fem år gammel.

Ifølge en omdiskuteret islandsk lov kan kriminelle få deres navn renset, når de har afsonet deres straf for en alvorlig forbrydelse. Dermed bliver de eksempelvis i stand til at søge arbejde igen.

Dog kræver denne procedure anbefalingsbreve.

Netop anbefalingsbreve fik Hjalti Sigurjón Hauksson fra i alt tre personer, heriblandt statsministerens far. Siden fik den pædofilidømte sin æresoprejsning.

Torsdag udsendte statsministerens far, Benedikt Sveinsson, en pressemeddelelse. Heri undskyldte han for anbefalingsbrevet og forklarede, at Hauksson havde medbragt et allerede skrevet brev, som Sveinsson underskrev.

- Jeg har aldrig betragtet æresoprejsning som andet end en juridisk procedure, der gør det muligt for dømte kriminelle at genvinde nogle borgerrettigheder, skriver han i meddelelsen ifølge The Iceland Monitor.

- Jeg har ikke tænkt på det som noget, der ville retfærdiggøre Hjaltis handlinger over for sit offer.

- Det, der var ment som en lille gestus af god vilje mod en dømt kriminel, har i stedet forvandlet sig til en fortsættelse af tragedien for offeret. Det undskylder jeg for.

Torsdag blev det ligeledes afsløret, at statsminister Bjarni Benediktsson havde kendt til sin fars anbefalingsbrev siden juli, da han blev orienteret herom af justitsminister Sigríður Andersen.

- Det var det sidste strå, udtalte partiformand Gudlaug Kristjánsdóttir torsdag aften, før hun trak Lys Fremtid ud af regeringssamarbejdet.

Den islandske koalitionsregering blev dannet af Benediktssons parti, Selvstændighedspartiet, Viðreisn og Lys Fremtid oven på valget i oktober 2016.