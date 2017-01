Anders Breivik snakker "om en ufattelig tragedie, som om intet er sket. Jeg mener, at det er en bekræftelse på, at han ikke har fået en god behandling", siger massemorderens forsvarer ifølge VG.

Breiviks forsvarer farer i struben på anklager i ankesag

Den norske regerings advokat bliver af Breiviks advokat beskyldt for ikke at kende domstols retspraksis.

Tidligere har Sejersted sagt, at faren ved at indlemme menneskerettigheder i norsk lov er, at der kan "gå inflation i dem".

Regeringens advokat mener, at Anders Breivik ikke burde have fået lov til at rejse en sag om sine afsoningsforhold.

Under proceduren fremfører Breiviks advokat, at massemorderen ikke er rask. Hans manglende erkendelser omkring massakren på Utøya skyldes behandlingen i fængslet.

- Han snakker om en ufattelig tragedie, som om intet er sket. Det bekræftes af både fængselslæge og besøgsven. Jeg mener, at det er en bekræftelse af, at han ikke har fået en god behandling, siger Storrvik ifølge VG.

Da ankesagen blev indledt kom Breivik ind i retslokalet i Skien med en nazihilsen.

Et par dage senere havde han anlagt en helt anden attitude.

- Indtil nu har jeg egentlig løjet over for mig selv. Jeg er stærkt skadet af isolationen, og radikaliseringen er nok den mest alvorlige isolationsskade. Jeg er ikke bare blevet lidt skadet. Jeg er meget skadet, sagde Breivik ifølge VG.

I sommeren 2012 blev han idømt 21 års forvaring for at have dræbt i alt 77 mennesker ved et bombeangreb i Oslo og en skudmassakre på øen Utøya.

I sommeren 2015 stævnede han den norske stat for brud på menneskerettigheder under afsoningen.

Senere slog byretten fast, at forholdene var i strid med menneskerettighederne.

Staten ankede sagen.