Breivik taber sag mod den norske stat om fængselsforhold

Domstolen har dermed omstødt byrettens afgørelse fra marts i fjor. Her blev staten Norge dømt for umenneskelig og nedværdigende behandling af Breivik.

Han blev i august 2012 idømt 21 års forvaring for to dødelige angreb i Oslo og på AUF's sommerlejr på Utøya 22. juli 2011. 77 personer blev ofre for Anders Behring Breiviks angreb.

Forsvarsadvokat Øystein Storrvikk oplyser efter domsafsigelsen, at Anders Behring Breivik allerede har besluttet sig for at anke dommen til Højesteret og eventuelt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

- Vi vil tage sagen videre, siger advokaten, da han møder pressen.

- Det er en meget grundig og professionel vurdering, der grundigt overvejer alle de temaer, vi har rejst. Vi ønsker at bryde isolationen, han er i, så det er naturligt, at vi anker sagen, siger Storrvik.

Breivik har anklaget staten for brud på menneskerettighedernes artikel tre om forbud mod "umenneskelig og nedværdigende behandling" og på artikel otte, som omfatter retten til privatliv.

I byretten blev staten frikendt for brud på artikel otte, men dømt for brud på artikel tre, mens appeldomstolen nu har frikendt staten for begge forhold.

- Breivik anses stadig for at have både dyssocial og histrionisk personlighedsforstyrrelse, skriver appeldomstolen.

- Hans generelle helbredstilstand og adfærd fremstår ikke ændret på trods af den meget langsigtede fængsling med meget omfattende sikkerhedsforanstaltninger, skriver appeldomstolen.

Forsvareren Øystein Storrvik bekræfter, at Breivik er orienteret om sagens afgørelse, men at han endnu ikke ved, hvordan han forholder sig til afgørelsen.