Breivik får nej til anke over fængselsforhold

Han vil nu klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over afslaget, siger hans forsvarer, Øystein Storrvik.

- Vi er indstillet på at klage over kendelsen i højesteretten så hurtigt som muligt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette har vi hele tiden været forberedt på, siger han.

Breivik er dømt til 21 års forvaring for mordet på 77 mennesker ved at detonere en bombe i regeringskvarteret i Olso og ved at skyde og dræbe unge på den socialdemokratiske ungdomslejr på Utøya.

Det var den 22. juli 2011.

I begrundelsen for afslaget skriver højesterettens ankeudvalg, at ingen dele af Breiviks anke har mulighed for at føre til et andet resultat end det, som landsretten kom frem til.

Ankeudvalget mener, at der heller ikke er grund til at betvivle den måde, som domstolen har fortolket den europæiske menneskerettighedskonvention.

Breivik anlagde sagen mod staten, fordi han mener, at den benytter sig af alt for strenge forhold i fængslet. Han mente, at det var et brud på hans grundlæggende menneskerettigheder.

Han fik delvis medhold i byretten, men han tabte på alle punkter, da sagen blev afgjort i landsretten i vinter.

Breivik har ikke omgang med andre fanger. Men der er indrettet en lille lejlighed, hvor han afsoner.