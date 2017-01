Breivik blev irettesat for nazihilsen i retssal

- Det er en krænkende adfærd over for rettens værdighed og også forstyrrende for det, som vi skal behandle her. Så jeg beder dig om, at du ikke gør det mere, sagde Hermansen.

Breivik henvendte sig til pressefotograferne, da han hilste. Han var iført et sort jakkesæt og en hvide skjorte. Han ankom til retssalen uden håndjern.

Breivik lavede den samme hilsen ved et retsmøde i marts, hvor han fik medhold i klager over sine afsoningsforhold. Her blev staten dømt for umenneskelig og nedværdigende behandling af ham.

Myndighederne i fængslet var så opmærksomme på sikkerheden omkring massemorderen, at de glemte hensynet til hans menneskerettigheder, hed det.

Denne afgørelse i Oslo byret blev anket af staten, som ikke var enig med dommeren.

I byretten blev staten dog frikendt for at have forbrudt sig mod artikel otte om respekt for privatlivet.

Det er Breivik ikke enig i, så han ankede denne del af afgørelsen.

Begge ankesager behandles nu, og der er afsat seks dage til retssagen.

Det var især Breiviks langvarige isolation og de begrænsede muligheder, han har for at klage over det, som retten lagde vægt på i afgørelsen.

Under retssagen kom det frem, at Breivik flere hundrede gange havde oplevet at blive kropsvisiteret, mens han var afklædt, og at han var alene stort set hele døgnet.

Ifølge dommen er det en umenneskelige og nedværdigende behandling.

Anders Behring Breivik blev i august 2012 dømt 21 års forvaring for massakren 22. juli 2011.