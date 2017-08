Brasiliens præsident undgår suspendering i korruptionssag

Afstemningen var en følge af, at Brasiliens statsanklager har sigtet præsidenten for at modtage bestikkelse.

Ifølge statsanklageren er der beviser for, at Temer efter planen skulle modtage et beløb svarende til over 76 millioner kroner over de næste ni måneder.

Til gengæld skulle han hjælpe virksomheden JBS S.A., der er verdens største kødproducent, med at opnå skattemæssige fordele.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hvis to tredjedele af underhusets medlemmer havde stemt for at suspendere Temer, ville sagen gå videre til højesteret, mens underhusets formand, Rodrigo Maia, midlertidigt ville blive indsat som præsident.

Forud for onsdagens afstemning blokerede demonstranter med brændende dæk og affaldscontainere flere motorveje og andre hovedveje i mindst ni delstater i Brasilien.

De kræver, at Michel Temer træder tilbage i den omfattende korruptionssag.

I alt er flere end 80 toppolitikere, heriblandt flere ministre, involveret i korruptionsskandalen, der har vakt stor vrede i Brasilien.

Det er ikke engang et år siden, at Temer officielt overtog præsidentposten fra forgængeren, Dilma Rousseff.

Temer var med til at få stillet Rousseff for en rigsret, da det kom frem, at hun havde pyntet på statsbudgettet.