Brasiliens præsident er under anklage for korruption

Brasiliens præsident, Michel Temer, er havnet i et stormvejr, efter en avis har afsløret, at han har forsøgt at købe en korrupt politiker til tavshed.

Avisen skriver, at præsidenten 7. marts mødtes med Joesley Batista, der er chef for landets største slagterivirksomhed, JBS.

Batista lavede en lydoptagelse af mødet. Her fortalte han Temer, at han betalte penge til den korruptionsdømte tidligere formand for parlamentet Eduardo Cunha.

Cunha afsoner en fængselsstraf for at have taget imod mange millioner dollar i bestikkelse fra Brasiliens oliegigant Petrobras.

Ifølge avisens rapport, så svarede Temer Batista:

- Du er nødt til at blive ved med det.

Selv om Temers kontor straks nægtede, at der har været betalt penge for at sikre, at Cunha klapper i, så reagerer millioner af brasilianere på nyheden med stor vrede.

Det er kun et år siden, at senatet fjernede den socialistiske præsident Dilma Rousseff. Hun var under beskyldning for at have pyntet på statsbudgettet.

Anklagemyndigheden har tidligere oplyst, at den mistænker en meget stor del af parlamentsmedlemmerne for korruption.

Det har længe været kendt, at anklagerne har haft den liberale Temer i kikkerten.