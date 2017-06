Brasiliens præsident er tiltalt for at modtage bestikkelse

Brasiliens statsanklager har tiltalt landets præsident, Michel Temer, for at have modtaget bestikkelse.

Statsanklager Rodrigo Janot indleverede mandag anklageskriftet til Brasiliens højesteret.

Ifølge landets forfatning skal underhuset i kongressen i hovedstaden Brasilia nu stemme om, hvorvidt den vil tillade, at der bliver indledt en retssag mod præsidenten. Et flertal på to tredjedele er nødvendigt for at give grønt lys.

Michel Temer vil blive suspenderet fra sin post som præsident i op til 180 dage under en eventuel retssag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den konservative og ifølge meningsmålinger upopulære Temer er sammen med flere andre toppolitikere i Sydamerikas største land viklet ind i en gigantisk skandale om bestikkelse og korruption.

Han nægter alle beskyldninger. Mandag lød det trodsigt fra Temer, at intet kan "ødelægge" ham.

Konkret beskylder statsanklager Rodrigo Janot præsidenten for at have modtaget 500.000 real (omkring én million kroner, red.) i bestikkelse fra en erhvervsleder.

Selv om adskillige præsidenter i Brasilien gennem tiden har været under mistanke i lignende sager, så er Temer den første siddende præsident, som er tiltalt i en kriminalsag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.