Brasiliens korruptionsanklagede præsident nægter at gå af

Præsidenten er havnet i et stormvejr, efter avisen O'Globo har afsløret, at han har forsøgt at købe en korrupt politiker til tavshed.

Avisen skriver, at præsidenten 7. marts mødtes med Joesley Batista, der er chef for landets største slagterivirksomhed, JBS.

Batista lavede en lydoptagelse af mødet. Her fortalte han Temer, at han betalte penge til den korruptionsdømte tidligere formand for parlamentet Eduardo Cunha.

Ifølge avisens rapport, så svarede Temer slagterichefen:

- Du er nødt til at blive ved med det.

Temer har afvist beskyldningerne.

- Jeg har ikke købt tavshed fra nogen, siger han ifølge dpa i talen.

Den konservative politiker opfordrer desuden til en hurtig undersøgelse og kritiserer, at han var blevet ulovligt aflyttet.